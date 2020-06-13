鸚鵡風球｜一號戒備信號生效　天文台下午2點至4點發三號風球

一號戒備信號、雷暴警告、酷熱天氣警告生效。在上午10時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約420公里，並繼續增強，天文台會在下午2時至下午4時改發三號強風信號。

【09:45】在上午10時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約420公里，即在北緯18.9度，東經115.9度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。

按照現時預測路徑，下午稍後本港風勢會逐漸增強，天文台會在下午2時至下午4時改發三號強風信號。鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

▼海洋公園一號風球下重開▼

【09:35】天文台在6月13日上午9時35分發出雷暴警告，有效時間至今日上午11時30分，預料香港有局部地區雷暴。

▼中港澳預測路徑▼

▼歐洲中期天氣預報中心颱風預測路徑▼

+ 7 + 6 + 5

▼美國國家氣象局全球預報系統預測路徑▼

+ 5 + 4 + 3

【09:10】上午9時香港天文台錄得氣溫30度，相對濕度百分之79。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是2，強度屬於低。一號熱帶氣旋警告信號現正生效。

酷熱天氣警告現正生效。

在上午9時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約450公里，即在北緯18.7度，東經116.1度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。

【08:00】一號戒備信號生效。在上午8時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約470公里，即在北緯18.6度，東經116.3度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。過去數小時，鸚鵡穩定地向西北方向移動，與其相關的外圍雨帶正影響廣東沿岸。

按照現時預測路徑，中午前改發三號強風信號的機會較低。預料今日稍後本港風勢會逐漸增強，海有湧浪。屆時天文台會視乎本港風力情況，考慮發出三號強風信號。