鸚鵡風球｜一號風球生效　天文台短期內改發三號強風信號

一號戒備信號生效。在下午2時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約340公里，天文台會在短期內改發三號強風信號。

【13:45】在下午2時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約340公里，即在北緯19.4度，東經115.1度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，下午稍後本港風勢會逐漸增強，天文台會在短期內改發三號強風信號。鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

▼海洋公園一號風球下重開▼

+ 9 + 8 + 7

▼中港澳預測路徑▼

▼歐洲中期天氣預報中心颱風預測路徑▼

+ 7 + 6 + 5

▼美國國家氣象局全球預報系統預測路徑▼

+ 5 + 4 + 3

【11:45】在正午12時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約390公里，即在北緯19.0度，東經115.5度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。

按照現時預測路徑，下午稍後本港風勢會逐漸增強，天文台會在下午2時至下午4時改發三號強風信號。鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

【10:45】在上午11時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約400公里，即在北緯19.0度，東經115.7度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。

天文台預測，今日部份時間有陽光，有幾陣驟雨及狂風雷暴。下午天氣酷熱。吹和緩東至東北風，下午稍後風勢逐漸增強。海有湧浪。展望明日風勢頗大及有狂風驟雨，海面有大浪及湧浪。星期一及星期二仍有驟雨。

【09:45】在上午10時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約420公里，即在北緯18.9度，東經115.9度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。

按照現時預測路徑，下午稍後本港風勢會逐漸增強，天文台會在下午2時至下午4時改發三號強風信號。鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

【09:35】天文台在6月13日上午9時35分發出雷暴警告，有效時間至今日上午11時30分，預料香港有局部地區雷暴。

【09:10】上午9時香港天文台錄得氣溫30度，相對濕度百分之79。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是2，強度屬於低。一號熱帶氣旋警告信號現正生效。

酷熱天氣警告現正生效。

在上午9時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約450公里，即在北緯18.7度，東經116.1度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。

【08:00】一號戒備信號生效。在上午8時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約470公里，即在北緯18.6度，東經116.3度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。過去數小時，鸚鵡穩定地向西北方向移動，與其相關的外圍雨帶正影響廣東沿岸。

按照現時預測路徑，中午前改發三號強風信號的機會較低。預料今日稍後本港風勢會逐漸增強，海有湧浪。屆時天文台會視乎本港風力情況，考慮發出三號強風信號。