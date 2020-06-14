天文台改發一號戒備信號　若不再構成威脅會取消所有警告信號

天文台於上午10時40分改發一號戒備信號；天文台表示，本地風勢繼續緩和。當鸚鵡對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。 天文台表示，熱帶風暴鸚鵡已在廣東陽江市登陸，並減弱為熱帶低氣壓；上午11時，熱帶低氣壓鸚鵡集結在香港之西南偏西約260公里，即在北緯21.8度，東經111.7度附近，預料向西北移動，時速約22公里，移入內陸並逐漸減弱。

（天文台網頁截圖）

上午9時，三號強風信號，仍然生效，天文台料本港平均風速每小時41至62公里。天文台指，鸚鵡即將在廣東西部陽江附近登陸。預料鸚鵡會逐漸減弱及遠離本港。天文台會在短期內改發一號戒備信號。

至上午10時，天文台表示，鸚鵡會遠離本港；天文台於10時40分改發一號戒備信號，指熱帶風暴鸚鵡已在廣東陽江市登陸，並減弱為熱帶低氣壓；鸚鵡集結在香港之西南偏西約250公里，即在北緯21.7度，東經111.8度附近，預料向西北移動，時速約22公里，移入內陸並逐漸減弱。

鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，橫瀾島、赤鱲角及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時50、46及44公里，最高陣風分別為每小時59、62及67公里。

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教育局表示，幼稚園（包括幼稚園的下午班）、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日全日停課。