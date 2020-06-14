天文台料周四升溫至33度　父親節兼夏至上演日偏食　有陽光兼驟雨

熱帶氣旋「鸚鵡」逐漸遠離本港，移入內陸並逐漸減弱，但受偏南氣流影響，周一及二（15及16日）仍然多雲及有驟雨。 隨著高空反氣旋增強，本周中後期本港天氣炎熱，天色好轉，周四（18日）市區最高氣溫升至攝氏33度，周末至下周初維持陰晴不定，有陽光，亦有驟雨。下周日（21日）是父親節，同日將上演日偏食，屆時有近九成太陽表面面積被月球遮掩，天文台預測當日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

▼今日本港天氣情況▼

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熱帶低氣壓「鸚鵡」的外圍雨帶正影響廣東，在下午一時，「鸚鵡」集結在香港以西約280公里，預料向西北移動，移入內陸並逐漸減弱。天文台預測，今日大致多雲，有幾陣狂風驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。

經歷今年首個颱風後，天文台預測明日仍然大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。隨著高空反氣旋增強，本周中後期華南沿岸天氣炎熱，天色好轉，天文台料周四部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，市區最高氣溫升至33度，周末至下周初維持有陽光及有驟雨。

去年「拆禮物日」（12月26日）中午本港出現日偏食。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

父親節上演日偏食

下周日(21日)是父親節，亦是廿四節氣中的「夏至」，同日上演日偏食，屆時太陽被遮蓋的面積達85%，若天氣好，市民只要在西北偏西、沒有遮擋的地方便可欣賞該天文奇觀。根據目前預測，當日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎28至32度。