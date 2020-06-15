天文台預測周四起一連三日最高氣溫33度　父親節早上有驟雨

天氣陰晴不定，受一股偏南氣流影響，明日（16日）仍為本港帶來幾陣驟雨。天文台預料，受太平洋高壓脊影響，周四（18日）起一連三日市區天晴酷熱，最高氣溫達33度，局部地區仍有驟雨。 下周日（21日）是二十四節氣中的夏至，亦是父親節，天文台預測當日部分時間有陽光，早上有一兩陣驟雨，最高氣溫達32度，料該天氣持續至端午節前夕。

本港近日陰晴不定。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

幼稚園高班及小學一至三年班今日正式復課，天文台預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨，天氣炎熱，市區最高氣溫達32度。

天文台表示，一股偏南氣流仍會在明日為廣東沿岸帶來幾陣驟雨，料將為本港帶來部分時間有陽光及有幾陣驟雨的天氣。天文台預料，受太平洋高壓脊影響，隨後數天華南沿岸漸轉天晴酷熱，而本港在周四至周六市區最高氣溫料升至33度，大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨，屆時天文台或再發酷熱天氣警告。

周四（18日）起一連三日市區最高氣溫達33度，天晴酷熱。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

一股西南氣流會在下周稍為增強，廣東沿岸有幾陣驟雨。下周日是二十四節氣中的夏至，亦是父親節，當日本港上空亦會上演天文奇觀日偏食，屆時太陽將有近九成面積被遮擋，天文台預測這天部分時間有陽光，早上有一兩陣驟雨，氣溫介乎28至32度。

下周四（25日）是一年一度的端午節，天文台預測端午節前夕短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高相對濕度達95%。