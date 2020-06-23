天文台發酷熱天氣警告　多區錄30度以上高溫　未來數日有驟雨

夏日炎炎，本港今早（23日）多區錄得攝氏31度以上高溫，天文台於上午11時正發出酷熱天氣警告，受高空反氣旋影響，華南沿岸普遍晴朗，大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨，吹和緩西南風，風勢間中清勁。 天文台預測，隨着西南氣流增強，本周三至周五會有幾陣驟雨，而高空反氣旋會在接近周末再度覆蓋中國東南沿岸，屆時天色好轉，不過接近「七一」又會再有驟雨，短暫時間有陽光，市民未來數日外出需留意天氣轉變。

天文台發出酷熱天氣警告，提醒市民應慎防中暑。（資料圖片）

本港今日氣溫介乎29至32度，上午11時錄得31.4度，大美督更高達34度高溫，將軍澳、上水及元朗公園亦有33度，相當炎熱。在酷熱天氣警告下，天文台提醒市民應慎防中暑，在戶外工作或活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累，於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。

在沒有空調設備室內的人士，應盡量打開窗戶以保持空氣流通。市民亦應避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷，亦應穿上鬆身衣服以及配戴適當帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡，泳客或在戶外遊玩的人士應重複塗抹防曬系數15或以上的太陽油。

衞生署衞生防護中心則提醒市民特別是進行戶外活動的人士，進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。

天文台上午發出酷熱天氣警告，多區錄得30度以上高溫。

天文台預測未來數日會有驟雨。

天文台預測，高空反氣旋會在今日為華南沿岸帶來大致晴朗及炎熱的天氣。隨着西南氣流增強，隨後兩、三日廣東地區有驟雨，明日（24日）氣溫介乎29至32度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。天文台預料該高空反氣旋會在接近周末至下周初再度覆蓋中國東南沿岸，該區天色好轉，下周三7月1日回歸紀念日假期短暫時間有陽光，間中有幾陣驟雨。