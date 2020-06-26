天文台料周末天晴炎熱最高32度　下周四起天色轉差　多雲有驟雨

本港近日天晴酷熱，不過今日（26日）則有驟雨，天文台今早於新界西部及大嶼山錄得約10毫米雨量，市民要帶備雨具。天文台指，隨着高空反氣旋增強，周末至下周初中國東南部天氣普遍晴朗及炎熱；預料一道廣闊低壓槽會在下周中後期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。下周四（7月2日）、周五（3日）同樣大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台表示，一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨，本港今早新界西部及大嶼山錄得約10毫米雨量，預測今日天氣炎熱，局部地區有驟雨及雷暴；下午部份時間有陽光，今晚大致多雲。吹和緩南至西南風，風勢間中清勁。展望周末及下周初大致天晴及炎熱，下周中後期有幾陣驟雨。

今日天氣炎熱，接近正午12時，多區氣溫亦高於攝氏30度，天文台錄得30.7度，大美督更達33度。另外，天文台今日亦兩度發出雷暴警告。

天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周中後期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。（天文台網頁截圖）

迎來周末，天文台預測周六（27日）及下周日（28日）同樣大致天晴，但早上局部地區有驟雨。市區氣溫介乎29至32度，相對濕度65%至85%。天氣炎熱，市民周末外出則要保持警惕，多補充水分，以免中暑。

至下周四、五天氣轉差，天文台料兩日均大致多雲，有幾陣驟雨。氣溫亦稍稍降至介乎27至31度，相對濕度則為75%至95%，市民外出要緊記帶備雨傘。料要至下周六（4日）才能重見陽光，天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；氣溫介乎28至32度。