天文台預測7.1及「小暑」時晴時雨　最高氣溫料達32度

本港近日天氣炎熱，陽光普照下不少人郊遊玩樂。天文台指，高空反氣旋會在未來兩三日覆蓋華南，該區天氣普遍晴朗及炎熱，7月1日回歸紀念日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨 ，最高氣溫攝氏32度；預料一道廣闊低壓槽會在下周中後期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。 7月6日是二十四節氣中的「小暑」，代表天氣日漸炎熱，但還未去到最熱的時候。天文台預測當日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，市區最高氣溫料達攝氏32度。

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天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗的天氣。同時，驟雨正影響廣東沿岸，本港今早港島中部錄得約10毫米雨量。預測下午及今晚大致天晴及炎熱，但局部地區有驟雨，初時有一兩陣雷暴。吹和緩南至西南風。展望未來兩三日大致天晴及炎熱，下周中後期驟雨較多。

下周三是7月1日公眾假期，同時有區議員申請舉辦「七一遊行」，但遭警方反對。天文台預測當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫介乎28至32度，市民外出亦要帶備雨具。

天文台預測下月6日「小暑」當日部分時間有陽光，局部地區有驟雨。（天文台網頁截圖）

至下周四（2日）、五（3日）就要暫別陽光，天文台料兩日均大致多雲，有幾陣驟雨；氣溫則稍稍降至介乎27至31度。7月6日是二十四節氣的小暑，天文台預料當日部分時間有陽光，局部地區有驟雨；氣溫介乎28至32度。翻查資料，本港最熱的小暑為2016年，當時氣溫達34度。