逾半月現熱夜　天文台料7.1回歸日炎熱有雨　其後迎三日雷暴雨天

夏日炎炎，天文台在6月已發出11次酷熱天氣警告，熱夜數目更創新高達17天，料今日（30日）仍然天晴酷熱。 天文台預測，受一道廣闊低壓槽影響，為本港帶來驟雨及雷暴，料明日（7月1日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，天氣炎熱，至周末均有驟雨及雷暴。下周一（6日）是二十四節氣的小暑，天文台預測部份時間有陽光，其後數天普遍晴朗及炎熱。

夏日炎炎，不少市民到沙灘暢泳。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

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酷熱天氣警告現正生效，連同今日，天文台在6月共發出11次酷熱天氣警告；在正午時分，上水、大美督、觀塘及赤鱲角已升溫至攝氏35度或以上，而大隴、元朗公園、長洲、坪洲亦達34度或以上。至於熱夜數目（天文台總部全日最低氣溫達28度或以上），截至昨日已有17天，是有記錄以來6月份最多。受高空反氣旋影響，華南沿岸普遍晴朗，天文台表示，今日大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨。

一道廣闊低壓槽會在未來數天為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台預測，7月1日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，天氣炎熱，氣溫介乎攝氏28至32度，其後數天至周末暫別陽光，轉趨大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

天文台預料受高空反氣旋影響，下周初至中期華南普遍晴朗及炎熱，本港下周日及一（5日及6日）部份時間有陽光，局部地區有驟雨，其後數天大致天晴，但仍局部地區有驟雨，市民外出時最好常備雨傘。