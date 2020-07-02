天文台料周五局部地區雷暴　下周一小暑達33度　或發酷熱警告

本港近日天氣炎熱，今日（2日）早上的驟雨對降溫亦有限，本港約中午12時各區氣溫亦高於攝氏30度。天文台指，一股偏南氣流會在未來一兩日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。然而料受高空反氣旋影響，下周華南天氣普遍晴朗及酷熱。

下周一（6日）為廿四節氣中的「小暑」，代表天氣日漸炎熱，但未去到最熱的時候。天文台預測大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫達33度，料或會發出酷熱天氣警告。市民屆時於戶外時要多補充水分，避免中暑。