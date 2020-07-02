天文台料周五局部地區雷暴　下周一小暑達33度　或發酷熱警告

撰文：黃金棋
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本港近日天氣炎熱，今日（2日）早上的驟雨對降溫亦有限，本港約中午12時各區氣溫亦高於攝氏30度。天文台指，一股偏南氣流會在未來一兩日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。然而料受高空反氣旋影響，下周華南天氣普遍晴朗及酷熱。
下周一（6日）為廿四節氣中的「小暑」，代表天氣日漸炎熱，但未去到最熱的時候。天文台預測大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫達33度，料或會發出酷熱天氣警告。市民屆時於戶外時要多補充水分，避免中暑。
天文台指，一道廣闊低壓槽正為華南沿岸及南海北部帶來驟雨，今日截至上午11時許，沙田、黃竹坑及將軍澳等多區累積雨量超過10毫米。天文台約中午12時錄得31.5度，觀塘更錄得33.3度。
預測今日短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。吹和緩南至東南風。展望未來一兩日仍有驟雨及雷暴，下周初驟雨減少，部分時間有陽光。
天文台展望未來一兩日仍有驟雨及雷暴。（天文台網頁截圖）
今日時晴時雨，天文台料會持續至明日（3日），預測明日大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。氣溫介乎27至31度，相對濕度80%至95%。
至下周一、二（7日）則料天氣達酷熱程度，天文台料兩日均大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱；氣溫介乎28至33度。天氣酷熱，市民應保持警惕，多補充水分。而由下周三（8日）起一連四日氣溫亦介乎28至32度，同樣為局部地區有驟雨。