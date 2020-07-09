今午12:29現「立竿無影」　天文台料周末酷熱最高33度　續迎晴天

今早天陰陰，香港太空館早前預告，中午12時29分將出現「立竿無影」的「日當頭」現象，是今年最後一次。 天文台預測，高空反氣旋會在未來數天逐漸增強，料天氣漸轉晴朗及酷熱，周六及下周日（11及12日）市區最高氣溫達攝氏33度；但受西南氣流影響，廣東沿岸仍有幾陣驟雨。本港周末至下周末均大致天晴，下周中開始有一兩陣驟雨。

天文台預測周末最高氣溫達攝氏33度，日間酷熱。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

一股西南氣流正影響廣東沿岸，大致多雲及炎熱，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。今日中午12時29分將出現「立竿無影」。

天文台早前曾解釋，因地球以傾斜姿勢圍繞太陽公轉，太陽光直射地球的區域並非一直對着赤道，每日日出方位亦有少許改變，中午的太陽亦不一定在頭頂位置。在夏至當日中午時份，太陽會直射北回歸線，因太陽在頭頂，如果在北回歸線的室外地方豎立一枝竹竿，就不會見到其影子。香港位於北回歸線以南，立竿無影不是出現在夏至當日，而是夏至前後的日子，一年當中有兩次被太陽直射的機會，上一次出現是今年6月3日。

高空反氣旋會在未來數天逐漸增強，中國東南部天氣漸轉晴朗及酷熱。天文台預料，周末大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨，市區最高氣溫達33度；但受西南氣流影響，廣東沿岸仍有幾陣驟雨。

下周中期起，天文台預測本港由局部地區有驟雨轉為有一兩陣驟雨，相對濕度介乎65至90%，時晴時雨天氣將維持至下周末。