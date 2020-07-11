酷熱警告生效　觀塘升溫至34.9度　書展開幕迎驟雨　下周末放晴

酷熱天氣警告現正生效，在正午時分觀塘升溫至攝氏34.9度，成全港最熱！ 受高空反氣旋影響，本港未來三日大致晴朗及酷熱，市區最高氣溫達33度；至書展開幕首日（15日），開始有一兩陣驟雨。在二十四節氣的「大暑」前兩日（則7月19及20日），市區最高氣溫再次重返33度，天氣繼續熱辣辣。

酷熱天氣警告現正生效，在正午時分觀塘升溫至攝氏34.9度。（資料圖片 / 余俊亮攝）

高空反氣旋正為華南沿岸帶來大致晴朗的天氣。正午時分，新界多處地區氣溫上升至33度左右，而上水、長洲、西貢及觀塘均超過34度。

天文台表示，高空反氣旋會在未來兩三日為華南沿岸帶來大致晴朗及酷熱的天氣，料本港明日起一連三日市區最高氣溫達33度，大致天晴及酷熱，或再發酷熱天氣警告。一年一度的書展在疫情下如期於下周三（15日）舉行，天文台預料一股西南氣流會在下周中後期為廣東帶來幾陣驟雨，料當日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，時晴時雨的天氣料持續至下周末，氣溫介乎28至32度。

二十四節氣中的「大暑」（22日）將至，天氣繼續熱辣辣，天文台預測在「大暑」前兩日（19及20日），將大致天晴及酷熱，市區最高氣溫料重返33度。