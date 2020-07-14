酷熱天氣下坪洲達35.4度　下周三放榜逢大暑　天文台料天晴有雨

夏日炎炎，天文台預測今日（14日）市區氣溫最高達攝氏34度，當中坪洲在正午時分已升溫至35.4度，成全港最熱地區。 根據最新九天天氣預報，天文台料周六及下周日（18及19日）仍天晴酷熱，市區最高達33度，其後又恢復時晴時雨的天氣。下周三（22日）是二十四節氣中的「大暑」，也是中學文憑試（DSE）放榜日，天文台預測大致天晴，但局部地區有驟雨，考生們外出時最好帶備雨傘！

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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酷熱天氣警告現正生效！高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，本港今日陽光普照，多區在正午時分已錄得超過34度，而大美督、北潭涌、觀塘、滘西洲及坪洲亦達35度或以上，十分酷熱。

天文台表示，一股西南氣流會在未來兩三日為廣東帶來幾陣驟雨，料明日（15日）起一連三日部分時間有陽光及有驟雨，氣溫介乎28至32度。隨著高空反氣旋增強，周末期間至下周初華南普遍晴朗及天氣酷熱，天文台預測周六及下周日大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨，市區最高氣溫回升至33度。

下周三是二十四節氣中的「大暑」，是一年中最熱的節氣，也是中學文憑試（DSE）放榜的日子，天文台預測當日大致天晴，但局部地區有驟雨，氣溫介乎28至32度，翌日氣溫進一步升高至33度，日間酷熱。翻查資料，最熱的一年「大暑」最高溫達34.7度；最冷的一年「大暑」最低溫只有22.2度。

（天文台網站截圖）