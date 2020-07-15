酷熱警告生效百小時　元朗、上水最高36度　天文台料大暑翌日33度

本港近日天氣酷熱，酷熱天氣警告已生效逾100小時，今日（15日）下午2時許，多區氣溫升至攝氏33度，元朗、上水等更高達36度。天文台預測，一股西南氣流會在未來兩三日為廣東帶來幾陣驟雨。受副熱帶高壓脊支配，下周華南普遍晴朗及天氣酷熱，而一股偏南氣流會為沿岸地區帶來幾陣驟雨。 下周三（22日）為廿四節氣中的「大暑」，代表一年中最熱的時間。天文台料下周三大致天晴，但有一兩陣驟雨，市區氣溫最高達攝氏32度；而大暑翌日天氣更炎熱，氣溫介乎28至33度。

本港近日天氣酷熱，酷熱天氣警告生效逾100小時。（資料圖片／廖雁雄攝）

天文台表示，華南沿岸地區普遍晴朗及酷熱。今日（15日）下午2時許，天文台錄得33.9度，上水、大美督及元朗最高更錄逾36度，另有多區亦超過35度。同時，一股西南氣流正為南海北部帶來驟雨。

天文台又預測今日大致天晴，下午酷熱；吹和緩西南風。展望未來兩三日天氣炎熱，部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。而由明日（16日）起一連三日，均有陽光及一兩陣驟雨，氣溫介乎28至32度。

天文台預測，一股西南氣流會在未來兩三日為廣東帶來幾陣驟雨。（天文台網頁截圖）

下周三就是「大暑」，亦適逢中學文憑試（DSE）放榜的日子。天文台預測當日大致天晴，但有一兩陣驟雨。氣溫介乎28至32度，相對濕度則為70%至90%，考生出門時要緊記帶備雨傘，以備不時之需。

大暑後天氣更酷熱，天文台料下周四（23日）大致天晴，但局部地區有驟雨；日間酷熱；氣溫介乎28至33度。