天文台料未來連續3日天氣酷熱　下周六氣溫高見34度

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夏日熱辣辣，本港近日天氣炎熱，酷熱天氣警告已連續生效逾120小時。天文台預測，高空反氣旋會在未來數日，持續為華南帶來普遍晴朗及酷熱天氣。同時，受一股偏南氣流影響，廣東沿岸會有一兩陣驟雨。

根據天文台9天天氣預報，未來9天除下周一及周二（20及21日）外，有7天市區氣溫預料高見攝氏33度，達酷熱程度。下周六（25日）天晴，日間酷熱，最高氣溫更料達34度。

天文台表示，高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗及酷熱天氣。今日（16日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右，大美督、打鼓嶺等更高見35度。另外，酷熱天氣警告，由上周六（11日）早上6時45分生效至今，已持續超過120小時。

天文台預測，今日下午及今晚大致天晴，但局部地區有驟雨。下午酷熱；吹和緩西南風。展望未來兩三日持續大致天晴及酷熱，但有一兩陣驟雨。明日（17日）則料大致天晴，但有一兩陣驟雨，日間酷熱；氣溫介乎28至33度。

根據天文台九天天氣預報，未來有七日市區氣溫均高見攝氏33度。（天文台網頁截圖）

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在九天天氣預報中，其中7天出現高溫，最高氣溫將高見33度，包括下周三（22日）的「大暑」。天文台料大暑當日大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱。氣溫介乎28至33度，相對濕度60%至85%。下周六天氣更為酷熱，天文台料下周六天晴，日間酷熱。氣溫介乎29至34度，相對濕度55%至80%。

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