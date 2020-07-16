天文台料未來連續3日天氣酷熱　下周六氣溫高見34度

夏日熱辣辣，本港近日天氣炎熱，酷熱天氣警告已連續生效逾120小時。天文台預測，高空反氣旋會在未來數日，持續為華南帶來普遍晴朗及酷熱天氣。同時，受一股偏南氣流影響，廣東沿岸會有一兩陣驟雨。

根據天文台9天天氣預報，未來9天除下周一及周二（20及21日）外，有7天市區氣溫預料高見攝氏33度，達酷熱程度。下周六（25日）天晴，日間酷熱，最高氣溫更料達34度。