酷熱警告持續逾220小時　歷來第三「長命」　天文台料下周初驟雨

夏日熱辣辣，本港天氣持續酷熱。天文台自本月11日清晨6時45分發出酷熱天氣警告，至今日（20日）中午12時，該警告已持續生效超過221小時，成為歷來第三「長命」的酷熱天氣警告。天文台料未來6日市區最高氣溫達攝氏33度或以上，達酷熱程度，酷熱天氣警告有機會打破最「長命」紀錄的348小時。 天文台預測，受高空反氣旋支配，本周餘下時間華南天氣普遍晴朗及酷熱。高空反氣旋會在下周初稍為減弱，廣東會有幾陣驟雨。而周五（24日）及六（25日）氣溫更高達34度，天氣酷熱，市民外出要多補充水份，避免中暑。

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酷熱天氣警告現時仍然生效，該警告天文台於本月11日清晨6時45分發出，至今日上午11時45分已達221小時；取代2016年6月19日至27日期間、歷時205小時35分鐘的紀錄，成為2000年推出酷熱天氣警告以來，持續時間第三長。而持續時間最長的一次，則發生於2018年5月18日至6月1日期間，當時酷熱天氣警告持續時間達348小時。

至今日上午11時40分，各區氣溫升至30度以上，天文台錄得30.6度；上水、元朗及打鼓嶺等錄得逾33度；大美督更達34.7度。

天文台料未來五日市區最高氣溫達攝氏33度，達酷熱程度。（天文台網頁截圖）

天文台指，高空反氣旋為廣東帶來大致晴朗的天氣，預測今日大致天晴，但局部地區有驟雨；下午酷熱，吹和緩偏南風。展望未來數日持續酷熱，大致天晴，但有一兩陣驟雨。

天文台預料，明日（21日）大致天晴，但有一兩陣驟雨，日間酷熱；氣溫介乎28至33度。周三（22日）為廿四節氣中的「大暑」，即一年中最熱的節氣，亦是中學文憑試放榜日。天文台料周三部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。氣溫介乎28至33度。周五及周六則料天晴酷熱，氣溫介乎29至34度。