酷熱警告生效270小時直逼第二高記錄　天文台料下周有驟雨雷暴

踏入二十四節氣中的「大暑」，繼續陽光普照。截至正午時分，酷熱天氣警告已生效約270小時，若酷熱天氣持續，將於明日（23日）打破2007年第二「長命」記錄的286小時10分鐘。 天文台表示，受高空反氣旋支配，本周餘下時間持續酷熱，天氣普遍晴朗，周六（25日）市區最高氣溫更達攝氏34度；預料一道廣闊低壓槽會在下周中後期帶來驟雨，下周一（27日）起有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，至後期更暫別陽光，迎來幾陣雷暴，最高氣溫稍跌至31度。

近日陽光普照，酷熱天氣下多區熱辣辣。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

7月一半日子現熱夜

夏日熱辣辣，天文台自7月11日上午發出酷熱天氣警告，生效多日，至今午12時已達約270小時，成2000年推出酷熱天氣警告以來第三「長命」，若酷熱天氣持續，明日將打破2007年第二「長命」記錄的286小時10分鐘，直逼2018年最「長命」記錄的348小時。在酷熱天氣下，截至昨日，本月熱夜（即每日最低氣溫在28度或以上的日子）已錄得15日，與1993月7月錄得最高記錄的18日僅相差3日。

今日正值二十四節氣中的「大暑」，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，同時廣東沿岸及南海北部有驟雨，今早本港多處地區錄得數毫米雨量，料今日有一兩陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午天氣酷熱，市區最高氣溫達33度。

（天文台網站截圖）

下周有驟雨及雷暴

根據最新九天天氣預報，受高空反氣旋支配，本周餘下時間華南持續酷熱，天氣普遍晴朗。天文台預測，明日仍大致天晴，日間酷熱，但初時局部地區有驟雨，周末暫別雨天，最高氣溫升至34度。

天文台表示，該高空反氣旋會在下周初稍為減弱，預料一道廣闊低壓槽會在下周中後期為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，下周一及二將迎來部分時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴的天氣，下雨天料持續至下周末，7月最後一日有機會暫別陽光，迎來幾陣雷暴。