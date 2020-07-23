酷熱警告持續293小時成歷來第二長　天文台料下周後期有驟雨雷暴

代表一年最熱的節氣「大暑」昨日剛過，本港天氣繼續酷熱。天文台由本月11日發出酷熱天氣警告以來，至今日（23日）已生效逾290小時，打破2007年第二「長命」記錄的286小時10分鐘，成為歷來生效時間第二長的酷熱天氣警告。 天文台預測，受高空反氣旋支配，未來兩三日華南持續酷熱，天氣普遍晴朗。預料該高空反氣旋會在下周初減弱，而位於南海北部的一道廣闊低壓槽會在下周中後期影響廣東沿岸，天氣變得不穩定，風勢較大。

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昨日（22日）是廿四節氣中大暑，天文台錄得最高氣溫為33.1度，與2017年大暑最高氣溫一樣，兩年紀錄同樣成為47年來最熱大暑。最熱的大暑則為1972年錄得的34.7度。

另外，天文台自7月11日上午6時45分發出酷熱天氣警告，至今已生效長達12日。截至今日上午11時45分，持續時間達293小時，取代2007年紀錄，成為酷熱天氣警告自2000年推出以來第二「長命」的紀錄。

持續時間最長的為則發生於2018年5月18日至6月1日期間，當時酷熱天氣警告持續時間達348小時。天文台料未來一連三日最高氣溫亦見33度或以上，達酷熱程度，故今年的警告有機會成為歷來最「長命」。

天文台預測未來兩三日華南持續酷熱，天氣普遍晴朗。（天文台網頁截圖）

天文台指高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，料今日大致天晴及酷熱，但初時局部地區有驟雨；吹輕微至和緩偏南風。展望未來兩三日持續酷熱，大致天晴；下周初有幾陣驟雨。

天文台預測明日（24日）及周六（25日）天晴酷熱，周六氣溫更介乎29至34度，市民於戶外要注意補充水份，避免中暑。陽光普照天氣料於下周二（28日）便要暫別，天文台料下周二短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；初時局部地區有雷暴。

下周四（30日）起連續數日更會大致多雲，間中有驟雨及雷暴。氣溫亦會稍稍降為介乎27至31度，相對濕度則為75%至95%。