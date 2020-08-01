熱帶低氣壓命名為「森拉克」　呂宋海峽熱帶氣旋形成移台灣一帶

天文台昨日（7月31日）罕見跳過1號戒備信號，直接發出3號強風信號。今日（1日）各區仍感受到狂風大雨，天文台料3號風球於今日晚間維持一段時間，並指位於海南島附近的熱帶低氣壓已命名為「森拉克」（Sinlaku）。 在今日下午4時，森拉克集結在香港之西南約660公里，預料掠過海南島南部沿岸，移向北部灣。森拉克逐漸遠離本港，惟「一風去一風來」，天文台指位於呂宋海峽以東的熱帶氣旋會在未來兩三日移向台灣一帶並靠近華東沿岸。 天文台在下午4時45分表示，當本港風力減弱時，天文台會考慮發出1號戒備信號，取代3號強風信號。

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截至今日下午4時半，三號強風信號生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，掠過海南島南部沿岸，移向北部灣。

內地中央氣象台則將森拉克升為熱帶風暴，最大風力為8級，即每小時65公里，料將以每小時25公里左右的速度向西偏北方向移動。

▼天文台、中央氣象台、澳門氣象局預測▼

天文台預測森拉克會在明日（2日）橫過北部灣，並為華南沿岸帶來狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪。預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為廣東沿岸帶來不穩定天氣。隨著副熱帶高壓脊向西伸展至中國東南部，下周後期該區驟雨減少。

另外，位於呂宋海峽以東的熱帶氣旋會在未來兩三日移向台灣一帶並靠近華東沿岸。台灣交通部中央氣象局將該熱帶氣旋定為「熱帶性低氣壓」，並料移向西北。