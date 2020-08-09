天文台料周三起有驟雨兼雷暴　下周二再回復酷熱天氣

本港今日（9日）天氣酷熱，酷熱天氣警告現正生效。天文台預料，今明兩日將維持酷熱天氣，最高氣溫可達34度，直至周三起，將會迎來驟雨及雷暴。不過，料下周二將回復日間酷熱，最高氣溫達33度。

天文台預料下周二將回復日間酷熱天氣，最高氣溫達33度。（資料圖片／羅君豪攝）

紫外線指數極高 元朗公園錄得35度

天文台指，酷熱天氣警告現正生效。在下午1時香港天文台錄得氣溫33度，相對濕度百分之65，而在元朗公園，更錄得35度。

天文台又指，過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是12，強度屬於極高，籲市民應避免長時間在戶外曝曬，以免曬傷皮膚和眼睛。

天文台預料，在明日至周二，將一連兩日天晴及酷熱，最高氣溫可達34度。（天文台網站）

受偏南氣流影響 本週中後期華南沿岸有驟雨及雷暴

天文台說，高空反氣旋會在未來一兩日覆蓋中國東南部，該區普遍晴朗及酷熱,正午時分，本港氣溫普遍上升至32度或以上。此外，位於呂宋以西海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

此外，受一股偏南氣流影響，本週中後期華南沿岸有驟雨及雷暴。天文台預料，在明日至周二，將一連兩日天晴及酷熱，最高氣溫可達34度。直至周三至周五，將會有驟雨及雷暴，周四當日更料有幾陣狂風雷暴，最低氣溫只有26度。

直至周六至下周一，將回復短暫時間有陽光，但仍會有幾陣驟雨。不過，在下周二，料日間將又再酷熱，最高氣溫可達33度。

天文台預料，熱帶氣旋「薔薇」，會在今明兩日(9日及10日)橫過琉球群島及東海。（天文台網頁截圖）

至於熱帶氣旋「薔薇」，天文台預料，會在今明兩日橫過琉球群島及東海，大致移向朝鮮半島。