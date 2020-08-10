熱帶低氣壓忽然本港以南約800公里形成　天文台料周一二熱爆34度

天文台今日（10日）凌晨公布，位於南海中部的低壓區，已發展成一個熱帶低氣壓，將進入香港800公里範圍內，並逐漸移向台灣海峽至內地東南部一帶；但該熱帶低氣壓環流細小，會與香港保持一定距離，預料對本港沒有直接威脅。 按預測移動路徑，該熱帶低氣壓將在今晚，在香港以東逾500公里掠過，移向福建南部，屬東登熱帶氣旋，因此對本港威脅不大，但會帶來高溫，天文台預測今、明兩日最高攝氏34度。

一個熱帶低氣壓已進入香港800公里範圍內。（天文台網站截圖）

兩風並存 均不威脅本港

天文台表示，在今日凌晨0時，該熱帶低氣壓集結在東沙之東南偏南約380公里，預料向北移動，時速約25公里，移向台灣海峽至內地東南部一帶。

雖然該熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍，料今晚再增強成熱帶風暴，但天文台認為對本港沒有直接威脅，並表示該熱帶低氣壓今明兩日逐漸移向台灣海峽至中國東南部一帶，周二（11日）或將減弱成低壓區，料周二在福建廈門附近登陸。

天文台稱會密切監察該熱帶低氣壓的發展及其對本地天氣的影響，未有提及會否發出風球。過往有較弱熱帶氣旋在港以東較遠距離掠過時，即使是800公里範圍內，天文台都沒有發出風球。

現時在西北太平洋及南海，有兩風並立，但料均不威脅本港。（天文台網頁截圖）

另外，熱帶風暴薔薇集結在濟州以南約470公里，預料向北移動，時速約45公里，橫過東海，並移向朝鮮半島一帶。

（天文台網站截圖）

今明續酷熱 本周中後期迎驟雨雷暴

回看本港天氣，高空反氣旋會在今明兩日覆蓋本港，帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。天文台預測，今明兩日市區最高溫達攝氏34度，料本港大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。

受一股偏南氣流影響，本周中後期將迎來驟雨及雷暴，天文台料周三大致多雲，間中有驟雨，稍後有幾陣雷暴，至周四更有幾陣狂風雷暴，市區最高氣溫稍降至30度。

天文台預測周末至下周初短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，至下周二市區最高氣溫再回升至33度，日間酷熱。

↓↓熱帶氣旋森拉克1/8影響香港情況↓↓