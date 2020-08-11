強烈熱帶風暴米克拉登陸福建　港下周一起連續四日天氣酷熱達33度

本港近日陽光普照，今日（11日）酷熱天氣警告亦生效中。然而天文台指，受一股偏南氣流影響，未來一兩日華南沿岸有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋增強，隨後數天該區驟雨減少，天色逐漸好轉。預料下周一（17日）起，連續四日市區最高氣溫達攝氏33度。

另外，今日上午10時，強烈熱帶風暴「米克拉」集結在廈門以西約50公里，預料向北移動，時速約26公里，移入福建內陸並逐漸減弱。在今早8時，米克拉曾於本港400公里範外掠過，天文台曾解釋由於並環流細小，料對香港沒有直接威脅。