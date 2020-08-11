強烈熱帶風暴米克拉登陸福建　港下周一起連續四日天氣酷熱達33度

撰文：黃金棋
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本港近日陽光普照，今日（11日）酷熱天氣警告亦生效中。然而天文台指，受一股偏南氣流影響，未來一兩日華南沿岸有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋增強，隨後數天該區驟雨減少，天色逐漸好轉。預料下周一（17日）起，連續四日市區最高氣溫達攝氏33度。
另外，今日上午10時，強烈熱帶風暴「米克拉」集結在廈門以西約50公里，預料向北移動，時速約26公里，移入福建內陸並逐漸減弱。在今早8時，米克拉曾於本港400公里範外掠過，天文台曾解釋由於並環流細小，料對香港沒有直接威脅。
天文台預料，強烈熱帶風暴米克拉今日會移入福建內陸。內地中央氣象台則指，米克拉在經歷近海加強後，於今天7時30分前後在福建省漳浦縣沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有12級，強度為颱風級，並為福建中南部帶來暴雨。
在本港，天文台預料今日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。初時有一兩陣雷暴，吹輕微至和緩南風。展望明日（12日）及星期四（13日）間中有驟雨及雷暴，隨後數天驟雨減少。
天文台預測，至下周一起部分時間有陽光，有一兩陣驟雨；日間酷熱。氣溫連續四日均介乎28至33度，達酷熱程度，市民在戶外則要多補充水份，以免中暑。
天文台預料下周一（17日）起，連續四日市區最高氣溫達攝氏33度。（資料圖片／羅君豪攝）