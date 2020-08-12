天文台料周末天晴酷熱高見33度　熱帶低氣壓移向琉球群島一帶

本港今日（12日）烏雲密佈，各區亦下起大雨。天文台今早11時許發出特別天氣提示，指本港以南水域有雷雨發展，並可能在未來兩三小時影響本港，市民要提高警惕。 天文台預料受一股偏南氣流影響，未來一兩日華南沿岸有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋增強，預料周末至下周初中國東南部天氣酷熱，但有幾陣驟雨。另外，位於西北太平洋的熱帶低氣壓會在今、明（13日）兩日向西南偏西方向移動，大致移向琉球群島一帶。

天文台指，一股偏南氣流正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。在今日上午10時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在沖繩島以東約870公里，預料向西南偏西移動，時速約26公里，大致移向琉球群島一帶。

預料今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，吹和緩偏南風。截至上午11時半，全港多區亦有降雨，當中汀九一帶雨量最多，雨量逾50毫米。展望明日間中有驟雨及雷暴，隨後一兩日驟雨減少，下周初天氣酷熱。

天文台料明日大致多雲，間中有驟雨，初時有幾陣雷暴。周六（15日）及周日（16日）則大致天晴，但局部地區有驟雨；日間酷熱。兩日氣溫均會稍升至介乎28至33度，達酷熱程度，相對濕度則為65%至90%。而下周二（18日）起一連四日同樣天晴酷熱，氣溫亦高見33度。市民在戶外要多補充水份，以免中暑。