酷熱警告生效　濕地公園正午達34.4度　天文台料周三迎狂風雷暴

酷熱天氣警告生效，天文台表示今日（16日）市區最高溫達攝氏33度，當中濕地公園在正午時分更升溫至34.4度。 天文台預測，一道廣闊低壓槽會在本周影響南海北部，本周中期本港驟雨增多及有雷暴，周三（19日）當日更有狂風雷暴，風勢較大，料最高氣溫降至30度。隨著雨區逐漸遠離沿岸地區，周末開始陽光再現。

酷熱天氣警告生效，正午時分新界部分地區氣溫上升至33度或以上。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

天文台表示，中國東南部天色普遍晴朗，同時驟雨正影響廣東內陸及南海北部。正午時分，新界部分地區氣溫上升至33度或以上，當中濕地公園更升溫至34.4度，天氣酷熱，料下午部分時間有陽光，新界局部地區有雷暴。

一道廣闊低壓槽會在本周影響南海北部，本周中期廣東沿岸驟雨增多及有雷暴，風勢較大。天文台預測，至周二（18日）仍短暫時間有陽光，但稍後局部地區有雷暴，周三更會迎來狂風雷暴，市區最高溫降至30度。

「處暑」時晴時雨

天文台預測，隨著雨區逐漸遠離沿岸地區，本周後期該區天色稍為好轉，而本港周五起一連四日短暫時間有陽光。周六（22日）是廿四節氣中的「處暑」，代表夏天的暑氣逐漸消退，秋天漸近，料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區最高溫回升至32度。直至下周二（25日），本港再次暫別陽光，迎來多雲、有幾陣驟雨的天氣。