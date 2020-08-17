天文台預警廣闊低壓區或增強成熱帶氣旋　料周三風力達3號風球

本港今早陰晴不定，天文台發出特別天氣提示，指位於呂宋附近的廣闊低壓區會於今日下午進入本港800公里範圍，並於未來兩、三日橫過南海北部，移向廣東西部至海南島，可能進一步發展成為熱帶氣旋。根據歐美預報系統，該低壓區在周三（19日）最接近本港，強度達熱帶低氣壓。 回看本港，該廣闊低壓區帶來不穩定天氣，天文台預測明日（18日）稍後驟雨較多及有狂風雷暴，至周三亦間中有狂風大驟雨及雷暴，直到周末本港始陽光再現，下周再迎來多雲、有驟雨的天氣。

天文台發出特別天氣提示，指位於呂宋附近的廣闊低壓區會在今日下午進入本港800公里範圍。（資料圖片）

天文台今早發出特別天氣提示，指現時位於呂宋附近的廣闊低壓區，會在今日下午進入本港800公里範圍內，並於未來兩、三日橫過南海北部，移向廣東西部至海南島，可能進一步發展成為熱帶氣旋，但其強度仍存在變數。天文台預測，今日短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，市區最高氣溫達32度。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該低壓區周三最接近本港，其後在香港西面的湛江市登陸，預計海平面中心氣壓約1000 hPa，屬熱帶低氣壓程度。至於美國全球預報系統（GFS）的預測亦相若，但料該低壓區周四才於香港以西登陸。

美國海軍聯合颱風警報中心（JTWC）也發出熱帶氣旋生成預報，料形成後會進入南海。

▼ECMWF預測▼

內地中央氣象台亦表示，菲律賓呂宋島北部近海熱帶低壓的中心，今日上午8時位於廣東省湛江市東偏南方，約1250公里的海面，中心附近最高風力有7級，中心最低氣壓為1002 hPa，預計低壓中心將以每小時約20公里的速度向西偏北方向移動。今天晚上將移入南海東北部海面，其後強度逐漸加強，將於明日發展為今年第7號台風，逐漸向廣東西部到海南東北部一帶沿海靠近，並將於周四凌晨到上午在沿海登陸。內地中央氣象台預測，該熱帶低壓區明日已發展成熱帶風暴，周三再成為強熱帶風暴，周四更有機會演變成颱風。

▼GFS預測▼

周三有狂風大驟雨及雷暴 風力達3號波

至於本港天氣，天文台預測明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有狂風雷暴，海面有湧浪，市區最高氣溫仍達32度，至周三迎來多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴的天氣，最高氣溫降至29度，天氣稍降溫，吹東至東南風5至6級。根據蒲福氏風級表，6級強風平均風速達每小時41至51公里，即可達三號風球風力。有驟雨及雷暴的天氣料持續至周四。

隨著高空反氣旋增強，接近周末中國東南部天色稍為好轉。天文台預測，周五及周六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，但下周日起再次暫別陽光，再迎來大致多雲、有幾陣驟雨的天氣，市民外出時最好常備雨傘了！