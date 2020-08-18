天文台發出一號戒備信號　今日下午至黃昏考慮改發三號強風信號

位於菲律賓呂宋附近的一個低壓區，昨（17日）進入香港800公里範圍，今日（18日）凌晨時份，該低壓區在南海東北部增強為熱帶低氣壓，天文台在凌晨3時40分發出一號戒備信號。 天文台預料，該熱帶低氣壓會在今晚至明早，於香港以西南約200公里內掠過，並會在今日下午至黃昏，考慮發出三號強風信號。

在凌晨4時，南海東北部的熱帶低氣壓，集結在香港之東南偏東約520公里，即在北緯19.8度，東經118.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約28公里，橫過南海北部，移向廣東西部沿岸至海南島一帶。

天文台表示，受相關不穩定天氣影響，本周中期廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴，風勢較大，海面有湧浪，市民應留意天氣變化。天文台會密切監察。

根據歐美預報系統，該低壓區在周三（19日）最接近本港，強度達熱帶低氣壓。天文台料周三多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴；吹東至東南風5至6級。根據蒲福氏風級表，6級強風平均風速達每小時41至51公里，即可達三號風球風力。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

內地中央氣象台則指，低壓中心將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，於昨晚移入南海東北部海面，之後強度逐漸加強，將於今天（18日）發展為今年第7號颱風，其後逐漸向廣東西部到海南東北部一帶沿海靠近，並將於20日凌晨到上午在上述沿海登陸。