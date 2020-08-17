天文台料低壓區將發展成熱帶低氣壓　明早考慮發出一號風球

本港天氣轉差，天文台下午5時發出特別天氣提示，指位於呂宋附近的低壓區今午進入本港800公里範圍內，其組織仍然鬆散，與香港保持一定距離，今晚對本地天氣沒有直接影響。 但是，該低壓區未來一兩日會進一步發展成為熱帶低氣壓，逐漸靠近廣東西部沿岸至海南島一帶。按照目前預測路徑，本港風勢會在明日（18日）較後時間逐漸增強，天文台會在明早考慮發出一號戒備信號。

按照目前預測路徑，本港風勢會在明日（18日）較後時間逐漸增強，天文台會在明早考慮發出一號戒備信號。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

天文台表示，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部，本港下午新界東及九龍錄得超過10毫米雨量。一個低壓區正為呂宋附近帶來不穩定天氣，天文台料現時位於呂宋附近的低壓區未來一兩日會進一步發展成為熱帶低氣壓，逐漸靠近廣東西部沿岸至海南島一帶。

回看本港天氣，天文台料明日有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時短暫時間有陽光，稍後驟雨較多，海面有湧浪，市區最高氣溫達攝氏32度。至周三（19日），天氣進一步變差，料多雲、間中有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，吹東至東南風5至6級，即可達三號風球風力。

隨著高空反氣旋增強，接近周末中國東南部天色稍為好轉，天文台預測周五（21日）陽光再現，料天氣時晴時雨；但至下周日開始再迎多日多雲、有驟雨的天氣。

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