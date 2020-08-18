海高斯風球｜天文台改發8號風球　預告11時至下午1時轉3號風球

「海高斯」逼近香港，且採取較為接近香港的路徑，並進一步增強成颱風。天文台在周二（18日）晚上10時40分，改發8號烈風或暴風信號，周三（19日）凌晨1時30分，改發9號烈風或暴風增強信號；澳門則於周三凌晨2時半改發9號風球，更於清晨5時改發10號風球。 澳明在早上7時半改發8號東南風球後 ，本港天文台也在10分後鐘，改發東南烈風或暴風信號，預告11時至下午1時內轉3號風球。

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海高斯風球・公共服務｜衞生署收深喉唾液樣本診所暫停開放

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【08:04】大澳直擊，水位上升至2.9米。食店店員一早回舖守護店舖。而杏花邨風勢減弱，但海面有白頭浪。

海高斯登陸珠海後移向內陸，天文台改發8號風球。（天文台圖片）

【07:50】天文台表示，海高斯正逐漸遠離香港，本港風勢會逐步減弱，當本港不再普遍受到烈風影響時，天文台會在上午11時至下午1時內改發三號強風信號。初時本港西部地區的風力仍然會較大，市民需保持警惕。

【07:43】港鐵表示，由於天文台已改發8號烈風或暴風信號，已增派職員檢查架空電纜、路軌及露天路段的情況，在確保可安全行車後，便會陸續恢復露天路段鐵路及港鐵巴士服務。

【07:40】海高斯登隊珠海後逐漸移向內陸，天文台改發8號東南烈風或暴風信號。

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【07:30】澳門改發8號東南風球。

【07:00】政府新聞處表示，民政事務總署在各區共開放25個臨時庇護中心，共有97人入住；截至上午6時，政府1823電話中心和康樂及文化事務署，分別收到9宗及1宗塌樹報告；渠務署確認1宗水浸個案。醫管局則指，截至上午5時，1男1女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

【06:53】澳門地球物理暨氣象局表示，10號風球仍然生效，但將於短時間內改發8號東南風球。

【06:45】天文台表示，颱風海高斯已在廣東珠海市登陸，正逐漸遠離香港，預料本港風勢會逐步減弱，天文台會在未來一、兩小時内，改發8號東南烈風或暴風信號。

【05:45】澳門友誼大橋、嘉樂庇總督大橋和西灣大橋，3條大橋均錄得逾135公里颶風程度的平均風速。

【05:15】天文台表示，未來數小時海高斯會開始遠離香港，隨後於珠江口以西登陸，但海高斯仍為廣東沿岸帶來狂風大驟雨，本港西部地區的風力較大，預料9號烈風或暴風風力增強信號，會於早上初時一段時間維持。

【05:00】澳門地球物理暨氣象局於清晨5時，改發10號風球，現時海高斯集結於澳門西南偏南約30公里。

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【04:00】凌晨4時，颱風海高斯集結在香港天文台之西南約80公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里。過去一小時，長洲、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時93、89及85公里，最高陣風均超過每小時112公里。

【03:00】凌晨3時，颱風海高斯集結在香港天文台之西南約80公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向珠江口以西沿岸一帶。天文台指，香港的風向正由東北轉為東南。原本受遮蔽的地方可能會變得當風，而本港西部地區的風力會較大；過去一小時，長洲、長洲泳灘及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時89、77及77公里，最高陣風分別超過每小時124、100及124公里。

【02:40】所有專營巴士公司的通宵巴士服務已經暫停；民政事務總署表示，在各區共開放36個臨時庇護中心，共有50人入住；政府1823電話中心，收到5宗塌樹報告；暫未接獲山泥傾瀉、水浸及傷亡報告。

【02:30】澳門地球物理暨氣象局於凌晨2時半改發9號風球，並表示熱帶氣旋中心正進一步接近澳門，澳門的持續風速已達63公里/小時至117公里/小時，且現正或預測將顯著加強；預料發出10號風球機會為「中等」。

【01:40】天文台表示，過去數小時，海高斯採取較為偏西北方向移動，並有所增強，目前最接近本港，於香港天文台西南100公里左右掠過，本港風勢會進一步增強，預料9號烈風或暴風風力增強信號，會於早上初時一段時間維持。香港的風向正由東北轉為東南。原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港西部地區的風力會較大。

【01:30】天文台在凌晨1時30分，改發9號烈風或暴風增強信號；為2018年超強颱風山竹襲港以來，首個9號波。天文台預料本港風力顯著增強，呼籲市民切勿外出，遠離當風的門窗，在安全的地方躲避。

【01:20】運輸署表示，港珠澳大橋香港連接路，已於凌晨零時30分封閉及禁止車輛使用；澳門引述珠海市政府防汛防旱防風指揮部表示，受海高斯影響，港珠澳大橋於今日（19日）淩晨零時起封閉。

【01:00】天文台表示，強烈熱帶風暴海高斯，已增強為颱風。在上午1時，海高斯集結在香港天文台之西南偏南約90公里，即在北緯21.5度，東經113.9度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向珠江口以西沿岸一帶。

【00:40】《香港01》記者在大澳一帶直擊風暴情況，現場風雨明顯加強，海面相當大浪，水位升高至約2米。有居民表示，擔心風暴吹襲下同時撞正初一大潮，會出現嚴重水浸，雖已有所防範，但仍會通宵留意情況；早前亦有政府部門人員在場堆沙包，並在橋邊砌鐵板，有警員同時在場巡視。

【8月18日 00:00】午夜12時，強烈熱帶風暴海高斯，集結在香港天文台以南約100公里，即在北緯21.4度，東經114.1度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向珠江口以西沿岸一帶。

8月18日晚上10時40分，8號風球生效，天星小輪已停航。（李澤彤攝）

【23:30】澳門地球物理暨氣象局表示，8號東北風球於晚上11時半發出，預料將維持至明日上午，並表示發出9號風球的機會為「中等至較高」。預測澳門風力將會增強。在晚上11時， 颱風 海高斯集結在澳門東南約130公里，大致趨向珠江口以西。

【23:24】新巴城巴公布，通宵巴士服務將於凌晨1時起暫停。

【23:20】天文台發出黃色暴雨警告。

天文台預測海高斯將於未來數小時最接近本港，於香港西南 100公里左右掠過。（天文台圖片）

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【22:48】天文台表示，海高斯將於未來數小時最接近本港，於香港西南100公里左右掠過，本港風勢會進一步增強，預料8號烈風或暴風信號會於晚間至明早（19日)一段時間維持。市民明早出門時請留意最新的天

氣消息。

【22:40】天文台發出八號東北烈風或暴風信號，強烈熱帶風暴海高斯集結香港東南偏南約130公里。

【22:30】離島民政事務處宣布，天文台預測大澳可能會出現嚴重水浸，特別為大澳居民而設的水浸預警系統已經啟動。大澳海平面高度可能在明日（19日）上午約8時，達到海圖基準面3.3米或以上，有機會導致海水倒灌及大澳低窪地區嚴重水浸。

民政處已啟動設於大澳鄉事委員會辦事處的緊急事故協調中心，中心由民政處、消防處、警務處、社會福利署、其他有關政府部門及非政府機構成立，以協調疏散、救援及緊急支援的工作。另外，分別設於大澳鄉事委員會辦事處和龍田商場地下的香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處的臨時庇護中心，以及龍田臨時收容中心已開放予有需要的居民暫時使用。

【22:18】九巴及龍運巴士公布，日間路線服務會維持至尾班車，而通宵路線會暫停服務。

【22:03】新渡輪公布，來往中環至長洲及梅窩的渡輪服務，尾班船將於晚上11時半開出。

【21:55】天文台指，在晚上10時，強烈熱帶風暴海高斯集結在香港之東南偏南約130公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向廣東西部沿岸。按照現時預測路徑，海高斯會在明早初時於香港西

南150公里內掠過。

【21:52】新巴城巴公布，所有日間路線會正常營運至尾班車。

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【21:00】澳門氣象局宣布，將在晚上11時半轉掛8號風球。

【20:55】港鐵表示，天文台已公佈於稍後時間可能需要改發8號烈風或暴風信號，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會維持正常，直至晚上收車。港鐵巴士亦會繼續維持服務直至服務時間完結。

【20:40】天文台預告今晚10時40分或之前發出首個8號風球，強烈熱帶風暴海高斯逼近香港以南約150公里。

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【20:30】晚上約8時，大澳下微雨，風勢不大，現場有一些居民及商戶正在忙於準備 ，應對8號風球。於大澳碼頭附近開設士多的輝哥，跟家人已準備好鐵欄等，今晚狂風暴雨到來前用來「閘水」。

由於明早正值天文大潮，輝哥表示早已留意天文台的報告，預計水深約有3.2米，根據多年經驗，相信水位會到升上，「我哋呢度算係低窪地區，應該比天文台講嘅勁少少，我哋都預咗要隨時推傢俬入屋，幾多經驗都唔夠，但係都用晒心理準備。」他說，大澳居民大多數為長者，不少年輕居民已特別返回家中為家人準備，「前邊棚屋應該再嚴重啲，大家已經準備好晒㗎啦，而家瞓緊覺。」他坦言不會過於擔心，但相信整晚「瞓唔着」留意情況。

附近銀行、取件服務站職員亦忙於準備洪水到來，以鐵板、木板圍堵門口，有職員笑言今晚要留守公司，以防有洪水到來。

8月18日下午，三號強風信號生效，天氣逐漸轉差，天文台表示，考慮晚上10點至午夜改發八號風球。（余俊亮攝）

【20:00】海高斯增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時90公里，位於香東南約160公里。

澳門地球物理暨氣象局公布，預測澳門風力將會增強，晚上10時至明日凌晨2時將改發8號風球，並在晚上8時30分將黃色風暴潮警告提升至橙色風暴潮警告，預測明日早上5時至中午12時低窪地區會出現嚴重水浸，水浸高度介乎1至1.5米之間

高斯增強為強烈熱帶風暴，晚上7時位於香東南約160公里。（天文台圖片）

【16:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午5時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約210公里，即在北緯21.0度，東經115.6度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。由於海高斯採取較為接近香港的路徑，強度亦有所增強，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。本港晚間風力有機會進一步增強，天文台會考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號。在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時59、57及57公里，最高陣風分別超過每小時66、83及76公里。

【14:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午3時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約250公里，即在北緯20.7度，東經115.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。屆時本港會普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。若果海高斯採取較為接近香港的路徑移動或繼續加強，本港風勢會進一步增強。預料明日本港天氣轉差，會有狂風大驟雨及雷暴，海面會有大浪及湧浪。

【15:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午4時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約240公里，即在北緯20.8度，東經115.8度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

【15:25】澳門氣象局下午3點25分，發出三號風球。澳門預計今晚至明日凌晨，發出八號風球的機會是「中等至較高」。

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【14:25】三號強風信號，在下午2時20分發出。預料本港平均風速每小時41至62公里。

在下午2時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約280公里，即在北緯20.6度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。屆時本港會普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。若果海高斯採取較為接近香港的路徑移動或繼續加強，本港風勢會進一步增強。預料明日本港天氣轉差，會有狂風大驟雨及雷暴，海面會有大浪及湧浪。

【14:20】三號強風信號在下午2時20分發出。預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台呼籲，請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

署理高級科學主任江偉早前對《香港01》表示，根據現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過，預測在半夜至明早風勢會最大。他續指，天文台正在評估會否發出八號風球，由於海高斯比實際路徑較為靠近沿岸地區，發出八號風球的機會會比原定的高，現正重新評估。

【13:45】在下午2時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約280公里，即在北緯20.6度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，海高斯會稍為增強，並會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。預料本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在未來一兩小時內發出三號強風信號