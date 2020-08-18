海高斯風球｜天文台10時40分或之前改8號風球　港鐵維持正常服務

熱帶風暴海高斯逼近香港，三號強風信號生效。由於海高斯採取較為接近香港的路徑，強度亦有所增強，天文台會考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號。海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。

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【21:00】澳門氣象局宣布，將在晚上11時半轉掛8號風球。

【20:55】港鐵表示，天文台已公佈於稍後時間可能需要改發8號烈風或暴風信號，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會維持正常，直至晚上收車。港鐵巴士亦會繼續維持服務直至服務時間完結。

【20:40】天文台預告今晚10時40分或之前發出首個8號風球，強烈熱帶風暴海高斯逼近香港以南約150公里。

8月18日下午，三號強風信號生效，天氣逐漸轉差，天文台表示，考慮晚上10點至午夜改發八號風球。（余俊亮攝）

【20:30】晚上約8時，大澳下微雨，風勢不大，現場有一些居民及商戶正在忙於準備 ，應對8號風球。於大澳碼頭附近開設士多的輝哥，跟家人已準備好鐵欄等，今晚狂風暴雨到來前用來「閘水」。

由於明早正值天文大潮，輝哥表示早已留意天文台的報告，預計水深約有3.2米，根據多年經驗，相信水位會到升上，「我哋呢度算係低窪地區，應該比天文台講嘅勁少少，我哋都預咗要隨時推傢俬入屋，幾多經驗都唔夠，但係都用晒心理準備。」他說，大澳居民大多數為長者，不少年輕居民已特別返回家中為家人準備，「前邊棚屋應該再嚴重啲，大家已經準備好晒㗎啦，而家瞓緊覺。」他坦言不會過於擔心，但相信整晚「瞓唔着」留意情況。

附近銀行、取件服務站職員亦忙於準備洪水到來，以鐵板、木板圍堵門口，有職員笑言今晚要留守公司，以防有洪水到來。

【20:00】海高斯增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時90公里，位於香東南約160公里。

澳門地球物理暨氣象局公布，預測澳門風力將會增強，晚上10時至明日凌晨2時將改發8號風球，並在晚上8時30分將黃色風暴潮警告提升至橙色風暴潮警告，預測明日早上5時至中午12時低窪地區會出現嚴重水浸，水浸高度介乎1至1.5米之間

高斯增強為強烈熱帶風暴，晚上7時位於香東南約160公里。（天文台圖片）

【16:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午5時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約210公里，即在北緯21.0度，東經115.6度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。由於海高斯採取較為接近香港的路徑，強度亦有所增強，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。本港晚間風力有機會進一步增強，天文台會考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號。在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時59、57及57公里，最高陣風分別超過每小時66、83及76公里。

【14:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午3時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約250公里，即在北緯20.7度，東經115.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。屆時本港會普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。若果海高斯採取較為接近香港的路徑移動或繼續加強，本港風勢會進一步增強。預料明日本港天氣轉差，會有狂風大驟雨及雷暴，海面會有大浪及湧浪。

【15:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午4時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約240公里，即在北緯20.8度，東經115.8度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

【15:25】澳門氣象局下午3點25分，發出三號風球。澳門預計今晚至明日凌晨，發出八號風球的機會是「中等至較高」。

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【14:25】三號強風信號，在下午2時20分發出。預料本港平均風速每小時41至62公里。

在下午2時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約280公里，即在北緯20.6度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。屆時本港會普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。若果海高斯採取較為接近香港的路徑移動或繼續加強，本港風勢會進一步增強。預料明日本港天氣轉差，會有狂風大驟雨及雷暴，海面會有大浪及湧浪。

【14:20】三號強風信號在下午2時20分發出。預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台呼籲，請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

署理高級科學主任江偉早前對《香港01》表示，根據現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過，預測在半夜至明早風勢會最大。他續指，天文台正在評估會否發出八號風球，由於海高斯比實際路徑較為靠近沿岸地區，發出八號風球的機會會比原定的高，現正重新評估。

【13:45】在下午2時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約280公里，即在北緯20.6度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，海高斯會稍為增強，並會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。預料本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在未來一兩小時內發出三號強風信號