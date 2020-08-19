海高斯風球｜澳門氣象局凌晨2時半掛9號風球　港珠澳大橋封閉

澳門氣象局於周二（18日）晚上約11時半發出8號東北風球警告，預料將維持至周三（19日）上午，而改掛9號風球的機率為中等至較高。海高斯在凌晨2時半集結在澳門以南約50公里，大致趨向珠江口以西，該局在凌晨2時半也改掛9號風球。至於改發10號風球的可能性為中等。 珠海市政府防汛防旱防風指揮部表示，今日淩晨0時起港珠澳大橋封閉，以確保市民生命財產安全。

料今早會出現嚴重水浸 或會致停電

氣象局預料，颱風「海高斯」將持續增強，並以較快速度向西北方向移動，大致趨向珠海至茂名沿岸一帶；由於「海高斯」移動路徑比預期更接近澳門，周二晚至周三早上風力將顯著增強，有狂風驟雨及雷暴。

當局亦已於周二晚上約8時半發出橙色風暴潮警告，預料低窪地區於周三早上5時至中午12時會出現嚴重水浸，水浸高度介乎1至1.5米，並預警受水浸影響範圍內的供電設施會視乎情況關閉，暫停電力供應，居民要做好停電準備。

當局同時呼籲市民及早完成防風及防水浸措施，並密切留意最新天氣消息。澳門政府現已開放全澳17間避險中心，行動不便或需要特殊輔助人士，可以到集合點坐專車到各避險中心。