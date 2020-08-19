海高斯風球．交通持更｜港鐵露天路段服務暫停　巴士電車全停駛

熱帶氣旋「海高斯」逼近本港，移向廣東西部，並於今日凌晨增強為颱風，天文台在凌晨1時半發出9號風球，本港風勢凌厲，預料會於早上初時一段時間維持。《香港01》跟進各區交通情況。 05:00更新： ．港鐵地底路段維持有限度服務直至另行通知 ．港鐵所有露天路段的港鐵列車、以及輕鐵和港鐵巴士的服務暫停 ．新巴城巴所有路線現時暫停服務 ．九巴龍運日間服務暫停

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【06:15】天星小輪指由於受名颱風威脅及海面情況變得惡劣，來往中環至尖沙咀及來往灣仔至尖沙咀航線停航，直至另行通知。

港鐵地底路段維持有限度服務直至另行通知。（港鐵圖片）

【05:10】港鐵表示，由於9號風球正懸掛，服務於今早開始服務時會作出調整。所有露天路段的港鐵列車、以及輕鐵和港鐵巴士的服務暫停，至於地底路段則維持每15分鐘一班的有限度服務，直至另行通知。

露天路段包括東鐵綫、機場快綫、迪士尼綫全綫,以及荃灣綫由荃灣站至荔景站、觀塘綫由彩虹站至調景嶺站、港島綫由杏花邨站至柴灣站、東涌綫九龍站至東涌站、南港島綫金鐘站至利東站、西鐵綫荃灣西站至屯門站及屯馬綫一期鑽石山站至烏溪沙站。

【04:45】香港電車宣布，全線服務已經暫停。

【04:30】九巴及龍運巴士表示，因應天文台發出9號烈風或暴風風力增強信號，預料8號信號將於上午維持一段時間，九巴及龍運巴士的日間路線服務會暫停。

【03:53】九巴表示早更所有車長、站長、車務督察、站務助理，留在家中，暫時不需要回廠簽到。除荔枝角廠01工程車提供有限度服務外，九巴其他所有早更員工接送車將暫停服務，車務組會在稍後時間透過員工網，發放各廠颱風員工接送車詳情。

另外，新巴城巴表示，所有路線現時暫停服務。

【03:30】愉景灣交通服務有限公司表示，所有巴士及渡輪服務經已暫停，出租車提供有限度服務。

另外，運輸署表示，青嶼幹線及汀九橋，受強風影響，車速限制降至每小時50公里。而西隧仍維持正常開放。

8月19日【03:05】食物環境衛生署港島區運輸組員工巴士第(1)線 、(2)線 、(3)線 、(4)線，將於周三上午5時由銅鑼灣威菲車房開出，沿途接載員工上班 。

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【23:30】新巴及城巴宣布，所有日間路線會正常營運至尾班車，而各條深宵及通宵路線，會於周三（19日）凌晨1時起暫停服務。

【22:30】中環至愉景灣的尾班船，會在明日凌晨0時30分開出；愉景灣至中環的尾班船就會在0時開出。機場、東涌、欣澳及中環線的巴士服務維持正常。

8月18日【22:15】九巴及龍運巴士宣布，日間路線服務會維持至尾班車，而通宵線將暫停。