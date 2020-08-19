【天文台】9號波生效　一兩小時內改發8號　已開始新學年學校停開

9號烈風或暴風風力增強信號、黃色暴雨警告、山泥傾瀉警告及雷暴警告同時生效；澳門則正發出10號風球。早上7時，颱風海高斯集結在香港天文台之西南偏西約90公里，即在北緯22.1度，東經113.3度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向珠江口以西沿岸一帶。

天文台表示，颱風海高斯已在廣東珠海市登陸，逐漸遠離香港，預料本港風勢會逐步減弱，天文台會在未來一兩小時内改發8號東南烈風或暴風信號。初時本港西部地區的風力仍會較大，受風暴潮影響，早上部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌。在過去一小時，長洲、塔門及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時77、70及65公里，最高陣風分別超過每小時90、78及92公里。

考評局宣布，中學文憑考試的覆核成績結果將延遲發放，包括考評局灣仔辦事處派發覆核成績結果通知書、及網上查閱覆核結果；教育局表示，部分學校已開始新學年，並保持校舍開放，讓家中缺乏人照顧的學生回校；但由於8號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，基於安全理由，上述學校今日暫停開放予學生。