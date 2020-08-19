【天文台】9號風球生效　海高斯逐漸遠離　已開始新學年學校停開

9號烈風或暴風風力增強信號、黃色暴雨警告、山泥傾瀉警告及雷暴警告同時生效；澳門則正發出10號風球。早上6時，颱風海高斯集結在香港天文台之西南偏西約90公里，即在北緯21.9度，東經113.4度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向珠江口以西沿岸一帶。

天文台表示，海高斯開始遠離香港，並於未來數小時內，在珠江口以西登陸，但仍為廣東沿岸帶來狂風大驟雨，本港西部地區的風力較大，預料9號風球會於早上初時一段時間維持。受風暴潮影響，早上部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌。在過去一小時，長洲、橫瀾島及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時108、79及76公里，最高陣風分別超過每小時124、86及101公里。

考評局宣布，中學文憑考試的覆核成績結果將延遲發放，包括考評局灣仔辦事處派發覆核成績結果通知書、及網上查閱覆核結果；教育局表示，部分學校已開始新學年，並保持校舍開放，讓家中缺乏人照顧的學生回校；但由於8號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，基於安全理由，上述學校今日暫停開放予學生。