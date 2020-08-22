今日「處暑」最高33度酷熱警告生效　「巴威」或變超強颱風撲韓國

本港近日暫別烏雲密布下雨天，重見陽光普照、炎熱天氣。今日（22日）為廿四節氣中的「處暑」，代表暑氣將到尾聲，秋天漸近。不過本港今日未見絲毫秋意，多區最高錄得33度，酷熱天氣警告亦生效。 天文台預測，高空反氣旋會在明日（23日）為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣；而一股西南氣流會在下周影響華南沿岸，並在下周中期漸轉活躍，廣東沿岸驟雨增多及有雷暴。下周二（25日）是農曆七月初七，即是「七夕」，天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。 此外，在下午8時，強烈熱帶風暴「巴威」集結在沖繩島之西南偏西約400公里，預料向東北偏北移動，時速約12公里，橫過東海，並逐漸增強；內地中央氣象台天料巴威有可能發展成超強颱風級。天文台則預測巴威不會進入本港800公里範圍，對港影響不大。

天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今日天文台錄得最高33.3度，而打鼓嶺、上水及大美督錄得約34度或以上。雖今日是處暑，但本港天氣仍酷熱，未見暑氣退卻。

天文台展望隨後一兩日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。下周中期驟雨增多及有雷暴。明日天氣料繼續酷熱，天文台預測明日大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，氣溫介乎28至33度，相對濕度則為65%至95%。

下周二為「七夕」，習俗會進行「乞巧」活動。天文台料下周二短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；氣溫介乎27至32度。陽光普照天氣料下周三（26日）又要告別，天文台料下周三起一連四日多雲有驟雨，更會有狂風雷暴。市民外出時就要緊記帶備雨具。

另外，台灣以東海面的強烈熱帶風暴「巴威」料會繼續向北移動，天文台預測巴威下周二下午5時會升為強颱風，並於下周三降回颱風，直撲韓國一帶。

內地中央氣象台則料巴威將以每小時15公里左右的速度向偏北方向移動，將於今天傍晚前後移入東海南部海面，並逐漸轉向北偏東方向移動；強度逐漸加強，最強可達強颱風級或超強颱風級；下周二開始在東海東部轉向偏北方向移動，趨向韓國南部，強度逐漸減弱。台灣交通部中央氣象局則料，巴威強度未來仍有持續增強，而且暴風圈有擴大的趨勢。