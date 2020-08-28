熱帶氣旋美莎克移琉球群島　天文台料本港天氣酷熱　周六高見34度

本港近日酷熱，陽光普照天氣持續。天文台預測，受一股微弱的大陸氣流影響，未來數天華南地區普遍晴朗，持續酷熱。料明日（29日）起，一連四日市區最高氣溫高見34度，達酷熱程度。 另外，在下午8時，熱帶低氣壓「美莎克」集結在馬尼拉之東北偏東約1010公里，預料移動緩慢，在菲律賓以東海域徘徊，並逐漸增強，料移向琉球群島一帶。其外圍下沉氣流所帶來的高溫天氣，亦有機會於廣東地區觸發幾陣驟雨及雷暴。

本港今日天氣酷熱，天文台錄得最高氣溫達34.2度，濕地公園、元朗等更錄得35度以上。天文台指，一股微弱的大陸氣流正為華南帶來普遍晴朗的天氣，但沿岸地區亦有驟雨發展。展望隨後數日大致天晴，風勢微弱及持續酷熱，最高氣溫達34度或以上，但局部地區有驟雨及雷暴。

天文台預測，明日起一連四日均大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，下周二（9月1日）局部地區更有雷暴；亦料連續四日氣溫介乎28至34度。酷熱天氣持續，市民在戶外要多補充水份，以免中暑。

天文台料一連四日市區最高氣溫高見34度，達酷熱程度。（天文台網頁截圖）

另外，集結在菲律賓東面的低壓區名命為「美莎克」。天文台預測美莎克周日（30日）會發展為強烈熱帶風暴；下周二更達強颱風程度，料移向琉球群島一帶。

內地中央氣象台則料，美莎克會先在原地迴旋，明日（29日）以後將以每小時15至20公里的速度向北偏西方向移動。將於下周一（31日）夜間移入東海南部海面，強度逐漸加強，最強可達強颱風級。9月1日夜間開始，在東海北部轉向北偏東方向移動，趨向朝鮮半島南部，強度逐漸減弱。