放寬口罩令首周日　酷熱天氣警告生效　料下周日起有雷暴

新冠肺炎持續，今天（30日）是政府放寬口罩令首個周日，不少市民外出放鬆「抖氣」，但同時亦要注意天氣，根據最新天氣預報，酷熱天氣警告現正生效。天文台指出，正午時分，本港大部分地區氣溫上升至32度或以上，大美督更錄得33.5度。 不過，下周天氣將會變差，在下周日（6日）起，將一連兩日有雷暴，預料只得短暫時間有陽光。

天文台表示，酷熱天氣警告現正生效，在正午時分，本港大部分地區氣溫上升至32度或以上。（羅君豪攝）

酷熱天氣警告生效

酷熱天氣警告現正生效。天文台指，正午時分，本港大部分地區氣溫上升至32度或以上，預料本港下午及今晚大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨。

在中午12時半，大美督錄得33.5度，觀塘亦達33.3度，而西貢則有32.9度。

在中午12時半，大美督高達33.5度。（天文台網站）

天文台指，一股微弱的大陸氣流，會在未來數天為華南地區帶來持續酷熱及普遍晴朗的天氣，預料熱帶氣旋「美莎克」會在未來一兩日逐漸增強，橫過琉球群島及移入東海，其外圍的高溫天氣會於廣東地區觸發驟雨及雷暴。

天文台預料，本港明日（31日）及周二持續酷熱，周二的最高氣溫更達34度，之後酷熱天氣將會稍稍緩和，不過，預料至下周日起（6日），將一連二日有雷暴，並有幾陣驟雨，只得短暫時間有陽光，料最高氣溫32度。