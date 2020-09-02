今年夏季136年以來最熱　6至8月平均最高氣溫32.6度破紀錄

天氣
撰文：
最後更新日期：

炎熱的8月份剛剛過去，天文台今日（2日）表示，今年香港經歷了自1884年有記錄以來，最熱的夏季。今年6月至8月的平均氣溫、平均最低氣溫及平均最高氣溫，分別高達29.6度、27.7度、32.6度，均為本港天文台歷來之冠。今年8月本港酷熱天氣日數達到16天，亦是有記錄以來最多的八月份。

天文台今日發表「2020年8月天氣回顧」，指8月由於南海北部的海面溫度較正常高，因此香港較正常炎熱，平均氣溫29度，較正常值的28.6度高0.4度。天文台續指，連同今年6、7月的極端高溫天氣，今年香港6月至8月經歷了有記錄以來，最炎熱的夏季，平均氣溫達29.6度、平均最低氣溫27.7度及平均最高氣溫32.6度，三者均為有記錄以來同期最高。

天文台表示，8月的酷熱天氣日數為16天，是有記錄以來最多酷熱天的八月份。另外，今年1月至8月的酷熱天氣日數累計已達43天，較正常值多32.8天，更已打破2016年的38天舊紀錄。另外，截至8月的熱夜日數達46天，與2019年所創最高紀錄打成平手。

今年首8個月雨量較正常值少近2成

雨量方面，今年8月錄得雨量448.4毫米，較正常值432.2毫米多4%；若整合1至8月的累積數據，今年首8月雨量合計為1537.2毫米，較同期正常值1905.5毫米少約19%。天文台又指，今年8月，一共有8個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。

本港持續酷熱有驟雨　熱帶氣旋美莎克今明直撲韓國　海神將襲日本
【天文台】持續酷熱最高34°C　局部地區有驟雨及雷暴
天文台指每小時80公里強陣風襲大嶼山、新界東　籲市民到安全地方
【天文台】今日酷熱最高34°C　稍後局部地區有雷暴
天文台預計秋季較熱　雨量偏高　拉尼娜現象未有明顯影響
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。