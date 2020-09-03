【天文台】日間酷熱　最高約34度　局部地區有驟雨及雷暴

上午7時，天文台錄得氣溫29.5°C，相對濕度85%。今日的最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高。

天氣概況：一股微弱的大陸氣流昨日影響廣東。本港昨日大致天晴及酷熱，各區氣溫上升至34度或以上。而高溫觸發驟雨及雷暴，午後的雷雨為部分地區帶來超過10毫米雨量。預料廣東地區未來一兩日持續酷熱，風勢微弱，但局部地區有驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下週初至中期為華南沿岸地區帶來驟雨及雷暴。此外，熱帶氣旋美莎克會在今日橫過朝鮮半島。而熱帶氣旋海神會在未來兩三日增強為超強颱風，移向日本九州至琉球群島一帶。

超強颱風美莎克昨日減弱為強颱風。在昨晚11時，美莎克集結在釜山之西南約120公里，預料向東北偏北移動，時速約45公里，橫過朝鮮半島。

在上午5時，颱風海神集結在鹿兒島之東南約1500公里，預料向西北偏西移動，時速約16公里，橫過西北太平洋，並逐漸增強。

本港地區天氣預測：大致多雲，局部地區有驟雨及雷暴。最低氣溫約28度。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹微風。

天文台展望：星期五仍然酷熱，但局部地區有驟雨。週末至下週初短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。