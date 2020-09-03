「海神」周末將增強成超強颱風移向日本九州　本港迎多日驟雨雷暴

酷熱天氣警告現正生效！本港今日（3日）日間天氣酷熱，市區最高氣溫升至攝氏34度，天文台預料周六（5日）起多日迎來驟雨雷暴。下周一（7日）是二十四節氣中的「白露」，是秋天節氣，夜間氣溫下降較快，令到水氣開始凝結成露水，天文台料當日有幾陣驟雨，市區最高氣溫達32度。 此外，熱帶氣旋「海神」將在未來兩三日增強為超強颱風，移向琉球群島至日本九州一帶。

今日市區最高氣溫達34度。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

一股微弱的大陸氣流正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，天文台表示，今日市區最高氣溫達34度，部分時間有陽光，日間天氣酷熱，亦有一兩陣驟雨，初時能見度較低，稍後局部地區有雷暴。

廣東未來一兩日持續酷熱，但局部地區有驟雨，天文台預料周六起天氣轉差，當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，下午局部地區有雷暴；一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為華南沿岸帶來驟雨及雷暴，預料下周多日迎來驟雨雷暴，間中短暫時間有陽光。下周一是二十四節氣中的「白露」，天文台料部分時間有陽光，有幾陣驟雨，市區最高氣溫達32度，最高相對濕度達95%。

（天文台facebook）

本港今年夏季是有紀錄以來最熱

此外，本港剛經歷一個熱辣辣的夏日，天文台昨亦在Facebook貼文，指受較正常強的副熱帶高壓脊影響，香港今年經歷了自1884年有紀錄以來最熱的夏季， 6月至8月的平均氣溫（29.6度）、平均最高氣溫（32.6度）及平均最低氣溫（27.7度），均為歷年之冠。

「海神」將增強為超強颱風

至於颱風「海神」，在正午12時集結在鹿兒島之東南偏南約1440公里，預料向西北偏西移動，時速約16公里，橫過西北太平洋，並逐漸增強，移向琉球群島至日本九州一帶。天文台預測，「海神」明日增強成強颱風，周六再增強成超強颱風，該強度將維持至下周一，直至進入內陸地區才減弱成溫帶氣旋。

而颱風「美莎克」會在今日橫過朝鮮半島一帶，進入內陸地區後將減弱成溫帶氣旋。