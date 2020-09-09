天文台料未來數日仍有雷暴驟雨　下周二起重見陽光氣溫達32度

本港近日滿佈烏雲，多日難以見到陽光。天文台指，一道低壓槽會在未來兩三日於華南沿岸徘徊，該區有驟雨及雷暴。受一股微弱的偏東氣流影響，周末至下周初廣東持續有雨。隨高空反氣旋稍為增強，華南沿岸下周中期驟雨將減少。 根據天文台9天天氣預測，未來9日均有雨，而下周二（15日）起亦短暫時間有陽光，至下周三（16日）市區氣溫更回升至攝氏32度。

天文台指，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，預測本港今日短暫時間有陽光，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。下午天氣炎熱，吹輕微至和緩偏南風，展望未來數天間中有雷暴及驟雨。

天文台預料，明日（10日）大致多雲，間中有驟雨，早上有幾陣雷暴；氣溫介乎27至31度，市民外出仍緊記要帶備雨具。受雨勢影響，料本港氣溫亦會稍降，至下周日（13日）氣溫介乎26至29度，最高氣溫跌穿「三字頭」。

根據天文台九天天氣預測，未來九日均有雨。（天文台網頁截圖）

天文台又預測，到下周二可重見陽光，下周二將大致多雲，有幾陣驟雨；日間部分時間天色明朗，氣溫則介乎27至31度。而下周三（16日）起一連三日，預測短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫亦會稍為回升至27至32度，天氣再次回復炎熱，市民在戶外要注意補充水份。