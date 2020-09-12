黃色暴雨警告生效　天文台錄得觀塘70毫米雨量　料雷雨影響其他區

本港近日天氣不穩，今日（12日）下午天色更急劇轉差。天文台於今日下午1時半發出特別天氣提示，指現時影響九龍及西貢區的雷雨可能在未來一兩小時影響本港其他地區，提醒市民提高警惕。天文台其後亦發出局部地區大雨報告，指觀塘區的雨勢特別大，在下午1時45分的過去一小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。 天文台在下午2時10分，發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

九龍及西貢雨勢料較大

天文台雷達圖顯示，雨帶約下午1時於九龍及西貢一帶形成，雨量每小時可達30至50毫米。天文台的特別天氣提示指，雷雨可能在未來一兩小時影響本港其他地區。而降雨預報則料下午3時半雨帶將影響港島地區，雨量料達10毫米以上。

天文台其後於下午1時50分發出局部地區大雨報告，指觀塘區的雨勢特別大，提醒可能受影響的市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

下午雨區主要集中在九龍中及新界東南部。（天文台網頁截圖）

黃色暴雨警告信號下午2時10分生效，天文台公布局部地區大雨報告：沙田區、黃大仙區及九龍城區的雨勢特別大，在下午2時20分的過去一小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸，提醒市民應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道，駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

雷暴警告有效時間延長至今日下午5時正，預料香港有幾陣雷暴。