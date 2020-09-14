廣闊低壓區移向南海　連同東北季候風夾擊　港周末起狂風雷暴

本港近日天氣不穩，下周更料會有狂風雷暴。天文台預料，現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區會在本周中期進入南海並逐漸發展，隨後橫過南海中至北部，大致移向海南島一帶。此外，一股東北季候風將在本周後期影響華南。受低壓區及東北季候風影響，接近周末至下周初，華南沿岸有驟雨及狂風雷暴。 下周二（22日）為廿四節氣中的「秋分」，代表秋季的中間點，氣溫隨著秋雨而進一步下降，而晝夜時間長短再次相等。天文台料下周二氣溫驟降，市區氣溫介乎攝氏24至28度。

天文台表示，高空擾動會在明日（15日）為廣東沿岸帶來不穩定天氣，隨著高空擾動遠離，本周中期該區驟雨減少。然而受低壓區及東北季候風影響，接近周末至下周初華南沿岸有驟雨及狂風雷暴。

該低壓區會否發展成今年第四個影響本港的熱帶氣旋？天文台指，廣闊低壓區會在本周中期，進入南海並逐漸發展，隨後橫過南海中至北部，大致移向海南島一帶。而根據9天天氣預測，未來數日風力最高僅達五級，在蒲福氏風級表中，平均風速約為每小時31至40公里，未達3號強風信號的程度。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

內地中央氣象台則料，未來10天菲律賓以東海面將有一個颱風生成，明日以後為南海及華南沿海地區帶來風雨影響。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，菲律賓以東海面低壓區，於周三（16日）及周四（17日）橫過菲律賓進入南海，大致趨向越南一帶，該低壓區中心氣壓最低料為994hPa，屬熱帶風暴級。

美國全球預報系統（GFS）同樣預測，該低壓區將於周三進入南海，大致移向北部灣一帶，而中心氣壓最低料為996hPa，同料屬熱帶風暴級。

天文台指受低壓區及東北季候風影響，接近周末至下周初華南沿岸有驟雨及狂風雷暴。（天文台網頁截圖）

至於本港方面，明日大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區雨勢較大及有雷暴，下午短暫時間有陽光；氣溫介乎27至31度。由周五（18日）起，天文台預測本港有驟雨及狂風雷暴，氣溫亦因此稍降，下周日（20日）及下周一（21日）最高氣溫料會跌穿「三字頭」至28度。