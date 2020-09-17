【天文台】日間短暫時間有陽光　稍後驟雨增多及有狂風雷暴

上午7時，天文台錄得氣溫27.5°C，相對濕度94%。今日的最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。

天文台於上午6時20分發出特別天氣提示：預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

熱帶氣旋紅霞會在今明兩日移向越南中部一帶，並逐漸增強。同時，一股東北季候風亦會逐漸影響華南。在紅霞及東北季候風的共同效應下，今日稍後及星期五華南沿岸風勢頗大，驟雨增多及有狂風雷暴，海有湧浪。預料驟雨會持續至下週初。

天氣概況：高空反氣旋昨日為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，而驟雨影響廣東沿岸地區。本港昨日部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨，大部分地區氣溫上升至32度或以上。此外，熱帶低氣壓紅霞昨日增強為熱帶風暴。預料紅霞會在今明兩日移向越南中部一帶，並逐漸增強。同時，一股東北季候風亦會逐漸影響華南。在紅霞及東北季候風的共同效應下，今日稍後及星期五華南沿岸風勢頗大，驟雨增多及有狂風雷暴，海有湧浪。

在昨晚11時，紅霞集結在西沙之東南約490公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部，並逐漸增強。

本港地區今日天氣預測：大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。稍後驟雨增多及有狂風雷暴。氣溫介乎27至32度。吹和緩至清勁偏東風，稍後離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。

天文台展望：隨後兩三日間中有大雨。星期五風勢頗大及有湧浪，下週初仍有驟雨。