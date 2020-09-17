天文台指強烈熱帶風暴紅霞對港直接威脅不大　「掛波」機會較低

強烈熱帶風暴「紅霞」逐步逼近本港800公里範圍，天文台在中午12時發出特別天氣提示，表示「紅霞」今早採取較為偏西的方向移動，與本港保持相當距離。按照現時預測路徑，紅霞會於今日稍後在本港西南面約800公里附近掠過，預料其對本港的直接威脅不大，需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。 隨著一股東北季候風逐漸影響華南沿岸，本港明起一連四日有狂風雷暴，市區最高氣溫降至攝氏30度以下，周末時離岸及高地風力間中6級，即可達三號風球風力。天文台預測，下周三（23日）才陽光再現，但仍有驟雨及幾陣雷暴。

按照現時預測路徑，紅霞會於今日稍後在本港西南面約800公里附近掠過，預料其對本港的直接威脅不大，需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。（資料圖片 / 余俊亮攝）

天文台表示，在正午12時，強烈熱帶風暴「紅霞」集結在西沙之東南偏南約270公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海中部。根據目前熱帶氣旋預測路徑，「紅霞」會在今明兩日橫過南海中部，移向越南中部一帶，並逐漸增強，料明日離開本港800公里範圍，隨之增強至颱風級別，進入內陸地區後減弱。



澳門料「紅霞」入800公園 將考慮發一號風球

至於澳門地球物理暨氣象局，今早預測「紅霞」今日日間將進入澳門800公里範圍，屆時將考慮發出一號風球；預料受「紅霞」的外圍環流與東北季候風共同影響下，今晚至明日風力增強，有較頻密的驟雨及雷暴。同時，今明兩日早上正值天文大潮，內港一帶會出現水浸。

強烈熱帶風暴紅霞會在今明兩日橫過南海中部，移向越南中部一帶，並逐漸增強。（天文台網站截圖）

周末仍有狂風雷暴

驟雨正影響廣東沿岸地區，今早本港多處地區錄得超過10毫米雨量；華中的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今日逐漸影響華南。在「紅霞」及東北季候風的共同效應下，天文台預測今個周末多雲，間中有大雨及幾陣狂風雷暴，吹東至東南風5級，離岸及高地間中6級。根據蒲福氏風級表，6級強風平均風速達每小時41至51公里，即可達三號風球風力。

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在周末期間至下周初繼續為華南沿岸帶來驟雨，預測下周初雖然風力稍稍減弱，但仍多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。下周二（22日）是二十四節氣中的「秋分」，料有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎26至29度。

有陽光的天氣料最快下周三（23日）再現。天文台預測，當日短暫時間有陽光，稍後有驟雨及幾陣雷暴；近下周末天色稍明朗，但市區最低氣溫稍跌至25度。

（天文台網站截圖）

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