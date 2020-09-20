受微弱季候風影響　天文台料本周中再迎雷暴　周五最低溫跌至24度

本港上空今早（20日）繼續是灰沉沉一片，天文台表示，一股微弱的東北季候風會在本周中後期抵達華南，預料周三及四（23及24日）本港有幾陣驟雨、局部地區有雷暴，近周末市區最低氣溫跌至攝氏24度。受另一股清勁偏東氣流影響，天文台料本月底繼續是多雲及有陣雨。

近日天氣陰晴不定，不時出現驟雨。（資料圖片 / 張浩維攝）

天文台指，本港今日部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，下午局部地區有雷暴，市區最高氣溫達31度，今晚大致多雲，吹輕微至和緩偏東風。

天文台預測，一股和緩至清勁的偏東氣流，會在未來一兩天影響廣東沿岸地區，料二十四節氣「秋分」（22日）當日，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區最高氣溫達30度，未能感受秋意。隨一股微弱的東北季候風，會在本周中後期抵達華南，本港周三及四天氣稍轉差，迎來驟雨及局部地區有雷暴的天氣，至周五（25日）氣溫將輕微下跌，介乎24至29度，部分時間有陽光。

下周初，本港受另一股清勁偏東氣流影響，廣東沿岸多雲及有幾陣雨。天文台預測，下周初本港仍然天氣不佳，大致多雲，有幾陣雨，至下周二才短暫時間有陽光，市區最高氣溫回升至31度。