天文台一度發出紅色暴雨警告　代表廣泛地區錄得逾50毫米雨量

天文台於下午2時30分，發出黃色暴雨警告信號，數小時後雨勢一直持續，天文台於傍晚6時改發紅色暴雨警告，代表廣泛地區錄得逾50毫米雨量 天文台提醒，持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞，有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。此外，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。 紅色暴雨警告在晚上8時10分，由黃色暴雨警告取代，生效為時130分鐘。

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↓↓市民在紅色暴雨警告下放工情況↓↓

↓↓彩虹在「紅雨」前突襲↓↓

香港天文台在下午2時30分發出黃色暴雨警告信號，即香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

雨勢一直持續，多區都出現滂沱大雨，天文台於傍晚6時改發紅色暴兩信號，即香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

據天文台資料，雨量集中於青衣、港島西、九龍西、新界西及北部一帶。

天文台提醒，持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞，有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。而受大雨影響，本港或會出現山洪暴發，河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

據天文台資料，雨量集中於青衣、港島西、九龍西、新界西及北部一帶。(天文台網頁截圖)

本港九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，夜校的學生今晚毋須上課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

雷暴警告仍生效 延長至下午4時半

另外，天文台在9月21日上午8時正發出的雷暴警告，有效時間延長至今日下午4時30分，預料香港有局部地區雷暴。

雷暴發生時，須採取安全措施，包括留在室內。在室外的人士應躲入建築物內；切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。