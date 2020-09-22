中秋節｜天文台料多雲有驟雨賞月難　最低氣溫26度或成最凍中秋

本港近日天氣不穩，昨日（21日）天文台更一度發出紅色暴雨警告信號。天文台預測，一股微弱的東北季候風會在未來兩三天影響廣東，該區早上天氣稍涼。受一股達強風程度的偏東氣流影響，周末至下周初廣東沿岸有驟雨。 今日（22日）是廿四節氣中的「秋分」，代表晝夜時間長短再次相等，氣溫其後會進一步下降。然而截至中午12時，各區錄得逾攝氏30度，暫未見秋意。 另外，10月1日除是國慶日假期外，亦適逢是中秋節。天文台料今年中秋節大致多雲，間中有驟雨，市民或要雨中賞月；天文台就直言今年賞月「難啲㗎啦」。另外，天文台中秋節市區氣溫介乎26至30度，有機會打破1985年錄得最低25.9度的記錄，成為有記錄以來最涼的中秋節。

天文台指，在今日（22日）正午12時，熱帶風暴「白海豚」集結在大阪以南約840公里，預料向北移動，時速約10公里，橫過日本以南海域。天文台料「白海豚」明日（23日）將升為強烈熱帶風暴，未來一兩日移向日本本州一帶。

內地中央氣象台指，「白海豚」的中心今天早上8時位於日本高知縣偏南偏東方約760公里的日本以南海面上，中心附近最大風力有9級。預計「白海豚」將向偏北方向移動，強度逐漸加強，最強可達熱帶風暴級或強熱帶風暴級，周四（24日）在日本南部沿海開始逐漸減弱，對中國沒有影響。

在本港，天文台指一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸地區。預料今日「秋分」部分時間有陽光，局部地區有驟雨；吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。展望未來一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。隨著偏東氣流緩和，下周中期天色較為明朗，氣溫回升。

天文台料下周五（25日）部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨。氣溫則跌至介乎24至29度，天氣稍涼終有秋意。下周四（10日1日）便是中秋節，天文台料大致多雲，間中有驟雨，市民或要雨中賞月；氣溫則料介乎26至30度。翻查資料，去年中秋節為歷來最熱，達33度；而「最凍」的中秋節則為1985年錄得的25.9度，今年有機會打破「最凍」記錄。

天文台科學主任梁麗儷指，料中秋當日吹東至東北風，因多雲有驟雨，故當日賞月「難啲㗎啦」。她亦強調，由於預報日期較遠，故仍有不確定性。