天文台料中秋有驟雨雷暴　離岸風力達3號風球　下周轉涼最低24度

本港天氣漸轉清涼，迎來多日多雲、有驟雨及雷暴的天氣。今年國慶節適逢中秋佳節，天文台預測當日天氣不佳，或影響賞月，且當日吹東風4至5級，離岸間中達6級，即風力可達3號風球。 一股東北季候風會在下周初抵達，帶來稍涼天氣，天文台料下周初部分時間有陽光，至中期市區最低氣溫將下跌至攝氏24度。

天文台預測，今年中秋節大致多雲，間中有驟雨及雷暴。（資料圖片）

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸；同時一道廣闊低壓槽正為南海北部帶來驟雨，天文台表示今日大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，吹和緩至清勁東風。

天文台預測，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，料明起一連三日本港大致多雲，有驟雨及雷暴。今年10月1日國慶節，亦是中秋佳節，但天氣不佳下或影響賞月興致，當日吹東風4至5級，離岸間中6級。根據蒲福氏風級表，6級強風平均風速達每小時41至51公里，即已可達三號風球的風力。

天文台又預料，高空反氣旋會在接近周末稍為增強，廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗，周六（10月3日）短暫時間有陽光。一股東北季候風會在下周初抵達華南，該區天氣稍涼，天文台料下周初迎來時晴時雨的天氣，下周二及三市區最低氣溫降至24度。