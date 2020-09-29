東北季候風下周初殺到　天文台料天氣稍涼　下周四寒露最低24度

本港近日天氣陰晴不定，亦漸漸感受到秋意。天文台指，一道廣闊低壓槽會在未來一兩日影響華南沿岸，該區有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在接近周末稍為增強，廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗。而一股東北季候風會在下周初抵達華南，下周初至中期該區天氣稍涼，風勢較大。 下周四（10月8日）是廿四節氣中的「寒露」，代表氣溫更低，露水更多。天文台料下周四部分時間有陽光，日間乾燥。市區氣溫則介乎24至29度，市民外出可帶備外套。

天文台指，一道廣闊低壓槽正為華南沿岸及南海北部帶來驟雨。預料今日（29日）大致多雲，間中有驟雨，部分地區雨勢較大，局部地區有雷暴。吹和緩東風，初時離岸風勢清勁。

展望未來一兩日有驟雨及雷暴，接近周末驟雨減少。周四（10月1日）是中秋節及國慶假期，天文台料周四大致多雲，間中有驟雨，初時更有幾陣雷暴。氣溫則介乎25至28度，市民或未能賞月。另外，天文台料周四離岸間中吹6級風，根據蒲福氏風級表，6級強風平均風速達每小時41至51公里，即已可達三號風球的風力。

天文台料一股東北季候風會在下周初抵達華南，下周初至中期該區天氣稍涼。（天文台網頁截圖）

周五（10月2日）中秋節翌日假期則料可重見陽光，天文台料周五短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨；氣溫則介乎26至29度。天文台料下周初有東北季候風抵達，下周二（10月6日）、三（10月7日）亦會有陽光，離岸間中吹6級風，即達三號風球的風力。

而下周四是廿四節氣中的「寒露」，天文台料下周四部分時間有陽光；日間乾燥，相對濕度最低為60%。而氣溫則介乎24至29度。