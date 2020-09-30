中秋節｜今晚「迎月」夜遇大雨　天文台改發紅色暴雨警告信號

天文台表示，本港今天（30日）下午的驟雨，為本港多個地區帶來約10毫米雨量。今晚「迎月」大致多雲，間中有驟雨，部分地區雨勢較大和有雷暴，預測明天中秋節日間驟雨減少。

天文台在晚上7時15分發出黃色暴雨警告信號。天文台指，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。天文台提醒，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

天文台再於35分鐘後、即晚上7時50分，改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。